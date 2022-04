Samsung è impegnata ormai da diverso tempo nello sviluppo dei suoi nuovi dispositivi pieghevoli. Quest’anno il colosso potrebbe stupire tutti con il lancio dei suoi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, i quali potrebbero essere accompagnati da ulteriori modelli inediti. Al momento non possediamo informazioni certe sull’arrivo di nuovi smartphone pieghevoli Samsung, e quanto noto fa riferimento esclusivamente ai brevetti depositati dalla stessa azienda.

In merito ai due Galaxy Z di quarta generazione, invece, sono trapelate svariate informazioni. Negli ultimi giorni si è fatta strada un’immagine che permette di conoscere alcune caratteristiche del futuro Galaxy Z Fold 4 e alcune voci si sono espresse rivelando quelli che sono gli aggiornamenti previsti.

Samsung Galaxy Z Fold 4: ecco tutte le novità attese!

Le dimensioni ridotte e la diminuzione del peso complessivo rappresentano la prima novità evidente del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 4. L’azienda potrebbe far ricorso a due batterie di dimensioni ridotte rispetto a quelle adottate per la precedente generazione di smartphone e, quindi, proporre una minore autonomia. L’adozione di due batterie più piccole, da posizionare in punti differenti del dispositivo così da non intaccarne il meccanismo a cerniera che rende flessibile il display, permetterebbe di ottenere un design ancora più sottile e meno ingombrante ma sarà interessante scoprire a quali soluzioni farà ricorso il colosso al fine di garantire l’integrità dello smartphone.

Una delle novità anticipate dalle indiscrezioni precedenti è stata smentita di recente. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 non avrà alcun alloggiamento per la S Pen ma sarà dotato di un nuovo meccanismo a cerniera.