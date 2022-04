Il colosso OnePlus continua a rinnovare la sua gamma di smartphone con il debutto del nuovo OnePlus Nord N20 5G. Stiamo parlando di un nuovo smartphone destinato a diventare una delle proposte d’accesso alla gamma di OnePlus negli USA.

L’azienda, che a breve presenterà anche i nuovi OnePlus 10R/Ace e Nord CE 2 Lite, continua il suo programma di rinnovamento con un nuovo dispositivo che presenta specifiche interessanti, software a parte. Ecco il motivo.

OnePlus Nord N20 5G monta un software datato

Il nuovo OnePlus Nord N20 5G è uno smartphone di fascia bassa che arriva sul mercato con un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G che viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1.

Al momento, non sono previste ulteriori combinazioni di RAM e memoria interna per il nuovo dispositivo di OnePlus. Tra le specifiche c’è spazio anche p0er una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte digitali sotto al display. Il comparto fotografico include una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. Da notare anche la presenza di una fotocamera frontale, racchiusa nel foro del display, da 16 Megapixel.

Non possiamo non notare la presenza di Android 11 con un aggiornamento ad Android 12 in arrivo soltanto in un secondo momento. Il nuovo smartphone di OnePlus andrà a sfidare altri mid-range Android, nella fascia bassa del mercato americano, che possono già contare su Android 12.