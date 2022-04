Quali sono le missioni che la Nasa intende intraprendere nei prossimi 10 anni? La Planetary Science Decadal Survey ci dà le risposte.

Nasa: Stilati i principali obiettivi da raggiungere nel prossimo decennio

Ogni 10 anni i principali e più autorevoli scienziati si riuniscono per stilare un documento chiamato Planetary Science Decadal Survey.

All’interno sono contenuti i principali obiettivi su cui la Nasa è più in generale le varie agenzie spaziali dovrebbero concentrarsi nel prossimo decennio.

Nel precedente documento si era parlato dell’importanza di una missione astrobiologica su Marte e del Satellite Europa, una delle principali luna di Giove.

Gli obiettivi sono stati seguiti per quanto possibile anche se su Europa la strada è ancora molto lunga. Questo promettente Mondo secondo gli studi ospiti un vasto oceano liquido sotto la superficie ghiacciata, un luogo ottimale per ospitare la vita, tuttavia le attuali tecnologie ci impediscono di fare un sopralluogo ravvicinato.

Per gli anni a venire la strada dell’esplorazione spaziale sembra più che segnata con la corsa al primo passo umano su Marte. Elon Musk sin dagli albori della creazione della compagnia SpaceX, ha speso grandi risorse per lo sviluppo di tecnologie e attrezzature idonee facendo grandi passi avanti in tal senso.

I prossimi 10 anni potrebbero avere come ambizioso obiettivo quello di riportare dei campioni marziani sulla terra raccolti da una missione spaziale con equipaggio umano. Un’esperienza di questo calibro potrebbe essere paragonata al grande successo dello sbarco sulla Luna.

Attualmente le date sono ancora incerte, si parla del 2024 ma è probabilmente più realistico che la missione sia lanciata nel 2029.

Anche la Luna suscita ancora grande interesse. Si progetta una nuova stazione spaziale Internazionale che orbiterà intorno alla luna. Una base spaziale con sede fisica sulla luna potrebbe in futuro essere utilizzata come avamposto di lancio per le esplorazioni spaziali.