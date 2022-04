Un elenco di offerte da togliere il fiato, vi attende in questi giorni da MediaWorld, promettendo nel frattempo un risparmio veramente incredibile su un numero elevatissimo di prodotti, appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

La campagna promozionale convince tutti con una serie di riduzioni importanti, rese disponibili sull’intero territorio nazionale, con l’aggiunta diretta dell’e-commerce. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti possono tranquillamente essere sempre completati recandosi sul sito, ma pagando le spese di spedizione per la consegna diretta a domicilio.

MediaWorld da urlo: solo oggi questi splendidi sconti

Prezzi da non credere vi attendono in questi giorni da Mediaworld, grazie ad un volantino che prova in tutti i modi a soddisfare le richieste e le pretese dei tantissimi consumatori. Il modello più interessante dell’intera soluzione, è forse l’Apple iPhone 13, uno smartphone in vendita a soli 829 euro, e con il quale è davvero possibile pensare di godere di prestazioni da top di gamma assoluto (la variante prevede 128GB di memoria interna).

Gli utenti che invece vorranno restare sulla fascia alta, spendendo molto meno, potranno affidarsi ad uno a scelta tra Oppo Reno6, disponibile a 429 euro, oppure Samsung galaxy S21 FE, il cui prezzo finale è di soli 599 euro. Le alternative sono altrettanto allettanti, poiché vanno a toccare Galaxy A53, Oppo A94, Oppo A54s, Wiko Y82, Galaxy A22 o anche il nuovissimo Oppo Find X5 Lite.

Ogni altra informazione in merito all’ultimo volantino Mediaworld, è raccolta per comodità a questo indirizzo.