Logitech ha presentano il nuovo mouse ergonomico dal design originale e pratico, ottimo anche per i mancini. Lift Vertical Ergonomic Mouse è il dispositivo che si dimostra particolarmente efficace per tutti gli utenti soliti trascorrere buona parte della giornata al computer.

Logitech Lift: costo e particolarità del nuovo mouse ergonomico!

Lift Vertical Ergonomic Mouse è il nuovo mouse verticale presentato da Logitech negli ultimi giorni. Il dispositivo non ha lasciato indifferenti gli utenti per via della sua praticità e delle sue prestazioni. La sua struttura, quasi interamente realizzata tramite l’impiego di materiale riciclato, infatti, ne favorisce l’utilizzo limitando i danni causati dalla scorretta postura del polso. Inoltre, il design appare adeguato a mani di piccole e medie dimensioni. Un’apposita variante è stata poi realizzata per tutti gli utenti mancini, i quali potranno sfruttare il nuovo mouse senza alcuna difficoltà.

La comodità è quindi la particolarità principale del nuovo dispositivo. Olessa Hageman afferma infatti: “Questo nuovo mouse aiuta le persone a lavorare nel massimo comfort per ore, con l’obiettivo di sentirsi meglio alla fine di una lunga giornata alla scrivania.”

Il mouse Logitech è dotato di connessione wireless ed è quindi compatibile con ogni dispositivo. Sarà quindi sufficiente abbinare i device per poter procedere con l’utilizzo.

L’azienda propone il suo mouse wireless a un costo di 79,99 euro e permette di scegliere tra varie colorazioni. Gli interessati possono optare per una versione bianco sporco, una rosa e una grafite. L’acquisto potrà essere effettuato online, accedendo al sito ufficiale dell’azienda; o presso uno dei numerosi rivenditori.