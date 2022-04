A partire dagli smartphone fino ad arrivare ai tablet, passando per i PC, sono davvero tanti i dispositivi a nostra disposizione grazie ai quali poter comunicare in qualsiasi momento con amici, colleghi e parenti, anche geograficamente molto distanti da noi. Per poter usufruire della maggior parte di questi servizi, però, è necessario, avere una connessione ad Internet.

I dispositivi che abbiamo a disposizione attualmente sono davvero tanti, si passa da smartphone, tablet e PC molto velocemente e usufruire di una connessione ad Internet ormai è cosa da tutti. Gli operatori telefonici però ricoprono un ruolo importante in questa super connessione fra tutti noi, essendo che tramite delle tariffe molto convenienti abbiamo la possibilità di utilizzare social network e servizi di messaggistica in tempo zero.

Iliad, cambiamento epocale in corso

Parliamo dunque di un qualcosa che è ormai alla portata di tutti. Sicuramente ci sono dei lati negativi importanti, come può essere la dipendenza da social e smartphone, ma i lati positivi non sono affatto da trascurare.

Al giorno d’oggi sono tanti gli operatori a cui possiamo porre affidamento, ed uno di questi è sicuramente Iliad. L’operatore francese mette sul piatto delle offerte sempre molto vantaggiose e sta lavorando parecchio per lo sviluppo delle reti 5G affinché vengano portare in tutta Italia. Tuttavia, non è l’unico cambiamento che sta mettendo in atto.

Il cambiamento che porterà a stravolgere il mercato di Iliad come quello anche di altri operatori, sarà quello del saluto definitivo alla rete 3G. Anche se TIM e Vodafone avranno delle tempistiche più lunghe, l’addio è praticamente vicino. Questo è dato dal fatto che tenere ancora accese le reti 3G può portare una progressione più lenta del 5G nelle città italiane, per questo, a breve, ci saluterà definitivamente.