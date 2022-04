Carrefour convince tutti gli utenti a recarsi il prima possibile in negozio per completare l’acquisto di nuovi prodotti, con una serie di importantissime riduzioni sui prezzi originari di listino, a prescindere dalla qualità o dalla categoria merceologica.

Gli sconti che troverete attivi nel periodo, spaziano tra le varie fasce di prezzo, ricordando comunque che sono tutti legati a dispositivi commercializzati con la classica garanzia legale della durata di 2 anni dalla data d’acquisto. Questa è perfetta per coprire i difetti di fabbrica, riscontrati nel periodo di validità.

Carrefour: le offerte sono le migliori del periodo

Il volantino Carrefour prova ad assecondare le richieste degli utenti che da tempo speravano di acquistare uno smartphone Apple, spendendo una cifra complessivamente più bassa del normale. Ecco quindi essere disponibile l’Apple iPhone 12, il modello dello scorso anno per intenderci, al prezzo finale di soli 799 euro, sempre considerata la variante no brand, con garanzia di 24 mesi, e 128GB di memoria interna.

Le occasioni non finiscono qui, all’interno della campagna promozionale, è infatti possibile acquistare Xiaomi Mi 11 Lite, al prezzo di 299 euro, come anche TCL 20Y a 119 euro, Oppo A54 dietro il pagamento di 189 euro, Galaxy A12 a soli 139 euro o anche Motorola Moto G31 spendendo al massimo 199 euro. Le offerte sono davvero moltissime, e sono tutte raccolte per comodità nelle pagine che potete trovare elencate a questo link, in modo da conoscere da vicino i singoli sconti ancora pirma di recarsi in negozio.