I nuovi prezzi che Bennet ha effettivamente deciso di attivare in questo periodo, raggiungono a tutti gli effetti livelli mai visti prima d’ora, con riduzioni importantissime rispetto ai vari listini del periodo, almeno in confronto a quanto possiamo vedere altrove.

La campagna promozionale resta perfettamente sulle medesime lunghezze d’onda delle soluzioni precedenti, ovvero garantisce l’accesso ad una serie di offerte, a patto che il cliente sia disposto a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, non sul sito ufficiale. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da versare il tutto in comode rate fisse mensili.

Bennet spaventosa: ecco il volantino che tutti stavano aspettando

Una nuova campagna promozionale molto interessante si staglia all’orizzonte in casa Bennet, tutti gli utenti hanno difatti la possibilità di acquistare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, oltre a prodotti Apple, a cifre via via più accessibili. Il modello più costoso è sicuramente l’eccellente MacBook Air a soli 999 euro, una cifra di tutto rispetto, considerata la qualità dello stesso; sempre restando in seno all’azienda di Cupertino, l’alternativa più economica è forse l’Apple iPhone 12, disponibile a soli 699 euro.

Non mancano anche smartphone Android sempre dalle ottime prestazioni, come Galaxy S20 FE, disponibile a 299 euro, ma anche Galaxy A33s, Galaxy A03s, Galaxy A22 o Alcatel 1SE, tutti con prezzi che vanno da un minimo di 99 ad un massimo di 319 euro. Il volantino lo trovate nel dettaglio direttamente a questo indirizzo.