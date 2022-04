Una mamma è rimasta terrorizzata dopo che suo figlio di tre anni è stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver subito un sospetto avvelenamento da salmonella a causa di un uovo Kinder.

La mamma di due figli Kasey Cooke, di Barry, nel Galles, ha detto che i medici erano preoccupati che il suo bambino potesse cadere in coma a causa di un enorme calo dei suoi livelli di zucchero nel sangue. La mamma del bambino dice di aver inviato un’e-mail al gigante del cioccolato Ferrero chiedendo un risarcimento per suo figlio.

Il figlio Billy Way si è ammalato pochi giorni dopo aver mangiato un pacchetto di uova Kinder.

La corsa al pronto soccorso è avvenuta subito l’avviso urgente che diceva di richiamare i lotti di uova Kinder Surprise originarie del Belgio a causa di timori su una probabile contaminazione da salmonella all’inizio di questo mese.

Si pensa che 63 persone nel Regno Unito, per lo più bambini piccoli, siano state infettate dalla salmonella.

Nonostante l’intossicazione, il bambino sembra stare bene

La società ha detto che “si rammarica profondamente per questa faccenda”. La mamma di 26 anni ha portato Billy al Noah’s Ark Children’s Hospital di Cardiff, nel Galles, dove è stato tenuto sotto flebo per quattro giorni.

“I medici erano preoccupati che potesse entrare in coma perché il suo livello di zucchero nel sangue era così basso. Ero pietrificata“, ha continuato. “Quando ho inviato alla mia famiglia una sua foto in ospedale, la loro risposta è stata che sembrava morto. Sembrava stesse morendo, la sua bocca era secca, il suo viso era pallido e i suoi occhi erano neri e infossati. Non si è seduto per una settimana”.

Kasey non sospettava che le uova Kinder fossero originariamente la causa, ma si rese conto che i sintomi corrispondevano all’avvelenamento da salmonella dopo aver appreso del ritiro del prodotto.

Ha aggiunto: “I medici hanno prelevato campioni di feci e hanno trovato batteri nella sua cacca, motivo per cui hanno pensato che fosse salmonella.”

Billy è stato dimesso dall’ospedale il 7 aprile e ora si sta riprendendo.