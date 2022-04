I draghi stanno tornando in World of Warcraft. Gli sviluppatori di World of Warcraft hanno svelato Dragonflight, l’ottava espansione del gioco in 18 anni, durante un webcast. Dragonflight sarà incentrato sul ritorno degli Aspetti del Drago, i mistici protettori di Azeroth scomparsi durante gli eventi dell’espansione Cataclysm 12 anni fa. I giocatori andranno nelle finora sconosciute Isole del Drago per esplorare cinque zone, ognuna a tema con uno dei cinque aspetti del drago.

Anche i Dracthyr Evokers, una razza di umanoidi draconico con danni a distanza e poteri curativi legati agli aspetti del drago, verranno aggiunti a Dragonflight. Dracthyr, a differenza di Worgen, può essere solo la classe Evoker, e la classe Evoker è razzialmente ristretta ai Dracthyr.

WoW Dragonflight arriverà molto presto

Dragonflight includerà un sistema di talenti riprogettato, un crafting rinnovato e la prima revisione dell’interfaccia utente del gioco in 18 anni. Sul fronte del crafting, sembra che World of Warcraft stia prendendo spunto dall’acclamato MMORPG Final Fantasy XIV. Le professioni riceveranno uno slot di inventario separato e un nuovo sistema di classificazione della qualità.

I giocatori che hanno le materie prime ma non la professione di artigiano per modellarle potranno trarre vantaggio da un nuovo metodo per produrre equipaggiamento. Il sistema degli ordini di lavoro prenderà il posto dell’antica abitudine di /urlare nella chat commerciale. Invece di inondare la chat di richieste agli artigiani di costruire un’arma o un pezzo di armatura desiderati, Dragonflight fornirà una nuova interfaccia tramite la quale i giocatori possono pubblicare ciò che vogliono fabbricare, nonché le risorse necessarie affinché gli artigiani possano scegliere a loro piacimento tempo libero.

Oltre a tutti i nuovi aggiornamenti e miglioramenti del gioco, Dragonflight introdurrà una nuova attività di cavalcare il drago con cavalcature personalizzabili. Non c’è stata alcuna parola sul fatto che ci saranno o meno gare di draghi. Wrath of the Lich King sarà presto disponibile per gli abbonati in WoW Classic.