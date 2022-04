WindTre non si differenzia dagli altri operatori di telefonia mobile e propone anch’esso per i suoi clienti una serie di rimodulazioni sui prezzi delle sue tariffe. Il provider arancione ha deciso di applicare i rincari per alcune categorie di clienti.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

La strategia di WindTre per le sue rimodulazioni è simile a quella di operatori come TIM e Vodafone: anche il gestore arancione, infatti, ha messo in atto una duplice modifica per i prezzi delle sue tariffe legata alla continuità dei consumi. Ad essere interessati da questo provvedimento sono in parte gli ex clienti del provider arancione con una SIM di 3 Italia. A differenza di precedenti circostanze, le rimodulazioni non impattano direttamente sui prezzi quanto sulle condizioni tariffarie.

In nome della continuità dei consumi, alla scadenza mensile della propria ricaricabile, in assenza di credito per procedere al rinnovo automatico, i clienti di WindTre riceveranno soglie senza limiti per chiamate, messaggi ed internet al costo di 0,99 euro per un giorno. Possibile anche il rinnovo di questo pacchetto per un secondo giorno. Il blocco del traffico di WindTre sarà disponibile solo a partire dal terzo giorno dal mancato rinnovo della tariffa. Il credito a debito sarà recuperato dal gestore alla prima ricarica utile.

Seconda modifica speculare è per le soglie della connessione internet. In caso di esaurimento prematuro delle soglie internet, i clienti riceveranno in automatico un Giga extra per la connessione di rete. Anche in questo caso previsto un costo una tantum di 0,99 euro. La quota extra per internet sarà attivata in automatico e solo in caso di necessità.