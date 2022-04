WhatsApp: nuovo aggiornamento epocale, arriva una nuova funzionalità

Durante gli anni la nomea di WhatsApp è diventata tale proprio grazie alla sua grande versatilità nei confronti degli utenti. L’applicazione di messaggistica istantanea, dopo aver pensionato gli SMS praticamente per sempre, ha introdotto tantissime nuove funzionalità. Quest’anno quindi fatto sì che la messaggistica passasse ad un livello successivo, costringendo anche i rivali a doversi adeguare per tenere il passo.

Il tutto è stato possibile proprio con i nuovi aggiornamenti, i quali hanno introdotto delle funzioni molto utili soprattutto per coloro che utilizzano lo smartphone in maniera compulsiva. Le note vocali, i gruppi, le liste broadcast, e tante altre soluzioni che risultano solo la punta di un iceberg che sotto il livello del mare si ingrandisce a dismisura. Durante gli ultimi giorni si sta parlando insistentemente del nuovo aggiornamento che sarebbe pronto ad arrivare per gli utenti di WhatsApp. Questo al momento sarebbe contenuto solo all’interno dell’ultima versione beta dell’applicazione, con precedenza per gli utenti Android.

WhatsApp: arriva un nuovo aggiornamento con alcuni cambiamenti, ecco cosa ci sarà di diverso

Secondo quanto riportato all’interno della nuova versione beta di WhatsApp con il numero 2.22.8.1, la gestione dei numeri di telefono potrebbe essere rielaborata. I numeri che vengono digitati all’interno della chat senza essere salvati potranno godere ora di due menù diversi quando ci si cliccherà sopra.

Il primo dei due menù prevede le solite due voci per chiamare o salvare il numero, mentre la terza opzione permetterà di avviare direttamente una chat con WhatsApp.

In questo momento non si sa quando l’aggiornamento diverrà ufficiale, ma ci saranno novità a breve.