Ancora aggiornamenti in cantiere per gli utenti di WhatsApp. I tecnici della piattaforma di messaggistica istantanea si preparano a lanciare anche nel corso di questa primavera alcuni upgrade molto interessanti per il grande pubblico.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Dopo le novità dello scorso anno, con la possibilità di ascolto raddoppiato, ancora una volta i principali cambiamenti della chat riguarderanno le note audio. Gli utenti a breve dovrebbero contare su una ulteriore funzione, ossia la trascrizione testuale per le registrazioni vocali. Con il nuovo aggiornamento, in pratica, gli iscritti a WhatsApp avrebbero la possibilità di “leggere” il contenuto di una nota audio.

L’upgrade di WhatsApp funziona grazie alla presenza di un algoritmo avanzato. Sarebbe proprio questo algoritmo in via di sperimentazione a trasformare in forma testuale il contenuto di una nota vocale. Sempre l’algoritmo dovrebbe inoltre essere compatibile con tutte le lingue attualmente previste su WhatsApp, per raggiungere un numero quanto più esteso possibile di utenti.

Lo schema messo in atto dagli sviluppatori della chat è simile a quello previsto per la riproduzione accelerata delle registrazioni vocali. L’obiettivo dei tecnici di WhatsApp è quello di offrire al pubblico la possibilità di partecipare a comunicazioni sempre più accessibili ed istantanee.

Questo upgrade dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane tanto sugli smartphone Android di recente produzione quanto sugli iPhone. Nonostante le indiscrezioni circa la potenzialità dell’aggiornamento, ancora non ci sono indicazioni chiare sulle tempistiche per il roll out definitivo. Novità arriveranno entro la primavera.