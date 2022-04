I migliori prodotti sono in fortissima promozione da Unieuro, tutto questo grazie ad una campagna promozionale veramente invitante, arricchita da riduzioni importanti sui dispositivi più costosi, e performanti, tra quelli attualmente disponibili sul mercato.

Per risparmiare con Unieuro, gli utenti non devono seguire un iter specifico o troppo stringente, poiché potranno decidere di recarsi comodamente presso un qualsiasi negozio in Italia, oppure affidarsi al sito ufficiale, il quale comunque permette la possibilità di godere della spedizione gratuita, solamente superando i 49 euro di spesa.

Unieuro: ecco le nuove offerte della giornata

Occasioni incredibili per risparmiare da Unieuro attendono gli utenti, all’interno del nuovo volantino, infatti, si possono scovare prezzi da non credere, anche per quanto riguarda la fascia alta della telefonia mobile. In questo caso, infatti, possiamo acquistare Galaxy S22 Ultra 5G, con un prezzo di 1379 euro, passando anche per Oppo Reno6 Pro, in vendita nel periodo a soli 649 euro.

Nel momento in cui, invece, non si volessero spendere più di 400 euro, allora sarà possibile puntare direttamente su Xiaomi Redmi 9C, Oppo A16s, Oppo A54s, Galaxy A13 o anche Xiaomi Redmi Note 11. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle normali condizioni di vendita, che ricordiamo corrispondono alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand, per quanto riguarda la sola telefonia mobile.

Nell’eventualità in cui foste interessati ad approfondirne la conoscenza, sottolineiamo la presenza degli sconti direttamente a questo indirizzo, ove si possono scoprire anche i singoli prezzi di altre categorie.