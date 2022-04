Oltre a una serie di altre nuove funzionalità, Telegram Messenger ha lanciato un aggiornamento per iPhone e iPad che consente agli utenti di personalizzare il suono che viene riprodotto quando ricevono le notifiche. Grazie all’ultima versione, ora è possibile creare toni di allarme personalizzati nell’app utilizzando brevi file audio e messaggi vocali di lunghezza inferiore a cinque secondi e dimensioni fino a 300 KB.

Telegram ha sviluppato un canale di suoni di notifica con alcuni suoni di esempio per iniziare gli utenti. Gli utenti possono creare tutti gli allarmi unici che desiderano e applicarli a singole chat o interi gruppi di conversazioni.

Telegram: il download dell’aggiornamento è già disponibile

In questa versione sono incluse anche lunghezze di silenzio personalizzate per le persone che non vogliono essere costantemente bombardate da notifiche. Gli utenti sono stati in grado da tempo di disattivare temporaneamente le chat per periodi di tempo predefiniti, ma ora è anche possibile sospendere le notifiche per un determinato periodo di tempo che può essere personalizzato dall’utente.

È stato aggiunto un menu semplificato a ciascuna chat per consentire agli utenti di personalizzare gli avvisi. Gli utenti possono selezionare Disattiva audio per ricevere notifiche silenziosamente o una delle opzioni Disattiva audio per disattivare completamente tutte le notifiche.

L’aggiornamento include anche miglioramenti alla traduzione dei messaggi dell’app mobile di Telegram in iOS, una nuova interfaccia per cambiare i numeri di telefono e l’aggiunta di più emoticon animate, inclusa una nuova categoria ‘Cibo che si muove’. Telegram versione 8.7 è ora disponibile per il download dall’App Store per gli utenti iPhone e iPad.