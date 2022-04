Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente Android deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti pullulano nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile, l’obbiettivo è ovviamente molto semplice, riuscire a estrapolare dati sensibili in modo da utilizzarli a proprio vantaggio, dai codici CVV e CVC fino alle passwords per i profili social.

Generalmente per distribuirsi questi piccoli software dannosi sfruttano come mezzo delle banalissime applicazioni camuffate come legittime, le quali però una volta installate, assumono il controllo del dispositivo, iniziando a instaurare connessioni remote presso server esterni ove invieranno l’intera refurtiva.

Il consiglio migliore è quello di scaricare apk solo ed unicamente dal Play Store, all’interno del quale sono condotti controlli periodici che abbattono il rischio.

App che non dovete assolutamente installare