Il noto marchio di robot aspirapolvere yeedi, ha presentato da poco presentato la nuova serie yeedi vac 2, due modelli della serie, yeedi vac 2 pro e vac 2, che integrano la nuova tecnologia 3D che consente loro di evitare gli ostacoli e schivare gli oggetti presenti sul pavimento.

Il debutto di questa serie porta anche una nuova tecnologia avanzata e un meccanismo di vibrazione del tessuto innovativo. Infine, con il lancio di questa serie, yeedi ha anche introdotto un programma di riparazione sostitutiva, che consente ai clienti di scegliere la sostituzione anziché la riparazione durante il periodo di garanzia.

Le novità della nuova serire yeedi vac 2

Gary Li, direttore generale di yeedi, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di notare che la serie yeedi vac, lanciata l’anno scorso, sia amata e raccomandata da così tanti clienti a livello globale. Abbiamo riflettuto su come portare l’esperienza di pulizia robotica a un livello superiore. E la serie yeedi vac 2 è la nostra risposta. Abbiamo anche usato la tecnologia intelligente 3D obstacle avoidance, finora comunemente considerata poco redditizia in questa fascia di prezzo, per portare la nostra affidabilità in più case.”

Le novità principali e sostanziali di questa nuova serie sono:

Mopping System perfezionato per una pulizia più profonda;

3D obstacle avoidance system;

Svuotamento automatico del sacchetto della polvere;

Programma di riparazione Swap;

Inoltre, yeedi ha deciso di offrire ai suoi utenti un programma che aggiorna e sostituisce automaticamente i vecchi modelli. Infatti, a partire da aprile 2022, qualsiasi modello yeedi può essere facilmente riscattato con punti per l’acquisto di un nuovo modello yeedi vac 2 pro.

Prezzo e disponibilità

Yeedi vac 2 pro è disponibile per un prezzo al dettaglio suggerito di € 449,99 su più canali:

Amazon: https://amzn.to/3MjxlBu

eBay: https://www.ebay.it/itm/194946247989

Ci sarà anche una vendita speciale sullo yeedi vac 2 pro da domenica 1 maggio a domenica 8 maggio 2022, a soli 379,99 euro.

Yeedi vac 2 sarà disponibile a giugno con un prezzo suggerito al pubblico di 349,99 euro. La stazione di ricarica autosvuotante è già disponibile come accessorio separato a 199,99 euro.

Per maggiori informazioni guardate la nostra video recensione su Youtube dello yeedi vac 2 pro.