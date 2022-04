Il Pro ha un caratteristico motivo a scacchi sulla cover posteriore, un SoC Snapdragon 870, display a 120 Hz e una ricarica rapida da ben 80 W. Il fratello minore Q5 è invece alimentato da Snapdragon 695, con una fotocamera principale di tutto rispetto da 50 MP.

Realme ha ufficializzato la nuova serie di smartphone Android Q5 e Q5 Pro.

La serie Q5 arriva nel mercato con Android 12, e la versione Q5 Pro con la bellissima bandiera a scacchi richiama il tema del motorsport. In termini di specifiche tecniche, sembra essere un replay del riuscitissimo GT Neo2. Basta pensare alla tripla gobba della fotocamera da 64 + 8 + 2 MP, al display Amoled FHD+ 120 Hz e al processore Snapdragon 870.

Non manca la ricarica rapida cablata che dai 67 watt di Gt Neo 2, ora arriva a ben 80 W con una performante batteria da 5.000 mAh che garantisce una lunga autonomia, ma riesce ad comunque ad essere compatto con uno spessore di 8,7 mm rispetto ai 9 mm di altezza del GT Neo2. In termini di colorazione, c’è solo una alternativa alla versione a scacchi gialla, ovvero semplicemente nera.

Il Q5 Pro parte da 2.099 yuan, circa 320€, per il modello base con memoria interna da 8 GB RAM/128 GB, arrivando a 2.299 yuan (€ 350) per la versione top da 8/256 GB, che sarà disponibile in una edizione speciale che consiste nella SKU gialla in una scatola a tema della serie anime Time Agents. Realme non è nuova a queste serie limitate, con GT Neo 2 abbiamo potuto ammirare l’edizione Dragon Ball.

Il Q5 base, invece, sembra essere un re-brand del 9 Pro per il mercato cinese. Ha le stesse specifiche di questo telefono del mercato indiano, ad eccezione delle nuove fotocamere posteriori da 50 + 2 + 2 MP e una ricarica più rapida da 60 W. Questo dispositivo basato su Snapdragon 695 è disponibile in più colorazioni: argento, oro o nero opaco. Il prezzo parte da 1.399 yuan (~€210) per una SKU entry-level da 6/128 GB.

Realme ha attualmente aperto le prenotazioni per Q5 e Q5 Pro, con spedizioni che inizieranno dal 27 aprile 2022 online in Cina.