Lo scorso mese di novembre il produttore cinese Oppo aveva annunciato ufficialmente il nuovo medio di gamma Oppo A55s 5G. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in Cina una nuova versione con lo stesso nome ma totalmente diversa dal punto di vista tecnico ed estetico.

Oppo A55s 5G cambia volto in Cina: ecco le caratteristiche della nuova variante

Oppo ha presentato in questi ultimi mesi davvero tanti smartphone ed è facile confondersi. Come già accennato, in particolare, l’azienda ha da poco presentato per il mercato cinese una nuova versione di Oppo A55s 5G, la quale risulta totalmente diversa da quella annunciata per il mercato giapponese qualche mese fa.

Sotto al cofano, ad esempio, troviamo il processore MediaTek Dimensity 700, mentre la precedente versione aveva il soc Snapdragon 480. Dal punto di vista estetico, poi, il nuovo modello può contare su un display IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione HD+ con refresh rate fermo ai 60Hz e con un notch a goccia centrale.

Rispetto alla versione giapponese, il nuovo Oppo A55s 5G monta una batteria più capiente di ben 5000 mAh che è possibile ricaricare tramite la ricarica rapida da 10W. Il software, tuttavia, è ancora Android 11 con l’interfaccia utente ColorOS 11, mentre il comparto fotografico è affidato a tre fotocamere posteriori da 13+2+2 MP e a una fotocamera anteriore da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo mid-range a marchio Oppo sarà disponibile in Cina ad un prezzo di partenza di circa 160 euro per il taglio di memoria base con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.