NFT: le 20 parole chiave per conoscere meglio tale mondo

All’interno del turbinio di neologismi e parole dal suono strano che si stanno ripetendo soprattutto durante gli ultimi due anni, ne figura uno che sta rivoluzionando il web ma non solo. Stiamo parlando degli NFT, sigla abbreviata dei cosiddetti “Non Fungible Token“. Ma cosa sono precisamente?

Si tratta di opere digitali uniche nel loro genere e che non possono essere in alcun modo modificabili. Questi sono contenuti all’interno della blockchain, comportando dunque per chi li crea un vero e proprio diritto di esclusività univoca e certificata. Questi fanno parte della quotidianità delle persone, così come delle aziende ma soprattutto del mondo dello spettacolo e dell’arte. In molti hanno avvertito il bisogno di documentarsi in merito all’essenza degli NFT, proprio con lo scopo di capire di cosa si trattasse. Non saperlo infatti può equivalere all’essere tagliati fuori da tantissime opportunità che tale ambito potrebbe dunque implicare.

Proprio per dare una mano in questo senso, evitando che le persone possano precludersi opportunità molto interessanti, il noto imprenditore digitale Mik Cosentino, pioniere degli NFT in Italia, ha scelto di identificare alcune parole chiave legate a tale ambito. In questo modo potrebbe essere per tutti molto più semplice capirne le dinamiche così come le potenzialità.

Mik Cosentino aiuta a capire gli NFT con 2 parole chiave: eccole spiegate

Blockchain : registro digitale le cui informazioni sono immodificabili e costantemente verificabili da parte degli utenti perché i dati sono memorizzati in blocchi crittografici che formano una catena incorruttibile, immutabile, tracciabile, nel pieno rispetto della privacy.

Wallet o “portafoglio”: applicazione che permette di conservare e movimentare criptovalute, smart contract e NFT tra gli utenti.

Ethereum: piattaforma decentralizzata del Web 3.0 per creare e pubblicare smart contract. La criptovaluta collegata, Ether, è seconda in quanto a capitalizzazione solo ai Bitcoin.

Smart Contract: è un codice registrato sulla blockchain e certifica, in seguito al pagamento di una cifra prestabilita, che il ricevente conferisce la proprietà univoca di un NFT all’acquirente.