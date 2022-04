Ogni mese Netflix mette a disposizione dei suoi utenti delle novità davvero interessanti e noi di tecnoandroid.it ci occupiamo di scrivere un articolo ogni mese dove andiamo a cumulare le nuove uscite sulla piattaforma di streaming più amata e utilizzata in tutto il mondo. La suddetta, come detto poc’anzi, mette a disposizione degli utenti ogni mese nuovi titoli tutti da gustare e ora andremo a parlare di quelli più attesi da parte di tutti gli utenti iscritti.

Molto spesso si attende proprio il mese di maggio perché le novità sono sempre succose. Tuttavia, maggio 2022 ha creato molta più attesa rispetto agli anni scorsi, e questo per via dell’uscita dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things.

La serie TV è ormai simbolo della piattaforma statunitense situata in California, la quale ha anche avuto tantissime problematiche legate alla pandemia da Covid e la registrazione della quarta stagione sembrava inizialmente un vero e proprio miracolo da portare a termine per via delle varie restrizioni. Ora però è tutto reale, insieme ad altri film e serie TV da poter visionare questo mese.

Netflix, oltre a Stranger Things altre novità estremamente interessanti

Film, documentari e spettacoli vari

TI GIRO INTORNO

IL FOTOGRAFO E IL POSTINO: L’OMICIDIO DI JOSE LUIS CABEZAS

SANSONE

L’ABBINAMENTO PERFETTO

Serie TV di successo e non