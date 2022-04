350 milioni di persone abitano già nel metaverso, 43 mondi digitali attualmente esistenti.

Immagina un mondo virtuale in cui le persone vivono, lavorano, fanno acquisti e interagiscono con gli altri, il tutto comodamente dal proprio divano nel mondo fisico. Questo nuovo mondo virtuale è noto come il “Metaverso” di Meta.

“Metaverso” non è diventato un termine familiare fino a quando Facebook non ha cambiato il suo nome aziendale in Meta nell’ottobre 2021. A quel tempo, la società ha annunciato l’intenzione di spendere 10 miliardi di dollari nel prossimo anno in tecnologie per costruire la sua visione del metaverso e concretizzarla in qualcosa che le persone e le società potessero utilizzare in maniera semplice ed intuitiva.

Il metaverso è considerato una prossima evoluzione di Internet. Prenderà molte forme, inclusi giochi, comunità online e riunioni di lavoro in cui le persone collaborano tramite un facsimile digitale o un avatar di se stesse.

La storia del Metaverso

Il concetto di metaverso non è nuovo. È stato descritto per la prima volta nel romanzo Snow Crash del 1992. Diverse aziende hanno successivamente sviluppato comunità online basate sul concetto, in particolare Second Life, pubblicato nel 2003.

Nel metaverso, le persone usano gli avatar per rappresentarsi, comunicare tra loro e costruire virtualmente la comunità. Nel metaverso, la valuta digitale viene utilizzata per acquistare vestiti o armi e scudi nel caso dei videogiochi e molti altri oggetti. Gli utenti possono anche viaggiare virtualmente attraverso il metaverso per divertimento senza alcun obiettivo in mente utilizzando un visore per realtà virtuale e controller.