La promozione più interessante per i clienti di Iliad è senza dubbio la Giga 150. Gli utenti che scelgono questa tariffa potranno attivare un ticket dal costo di 9,99 euro. Il pacchetto previsto per gli abbonati prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per internet.

Iliad non smette di sorprendere tutti i suoi abbonati. Anche nel corso della stagione primaverile, in seguito al tanto atteso salto nel campo della telefonia mobile, il provider francese garantisce ai clienti le migliori tariffe low cost.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 150

Se la Giga 150 si conferma la migliore promozione per la telefonia mobile, il merito è anche dei tre servizi che il provider garantisce a tutti gli utenti a costo zero.

Gli abbonati che scelgono la Giga 150 così come altre tariffe di Iliad avranno telefonate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza alcun genere di spesa extra rispetto a quelli che sono i costi previsti con il proprio piano ricaricabile.

Allo stesso tempo, i clienti di Iliad potranno anche beneficiare della segreteria telefonica a costo zero. In controtendenza rispetto a TIM, Vodafone e WindTre, gli utenti del provider francese non dovranno aggiungere alcuna spesa extra rispetto a quella prevista con la propria ricaricabile per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

Ultima sorpresa per la Giga 150 è infine il 5G. La connessione internet con le reti di ultima generazione non prevede alcun genere di costo extra sui prezzi mensili.