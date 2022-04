Il negozio online di Google ha recentemente subito la sua prima revisione dall’inizio del 2020 e la società ha apportato diverse modifiche che potrebbero suggerire nuovi prodotti. Il cambiamento più notevole è che l’azienda ha cambiato uno dei nomi di categoria in Orologi, che in precedenza era Fitbit, in quello che riteniamo sia un tentativo di prepararsi per il Pixel Watch a lungo vociferato. Proprio la scorsa settimana, abbiamo appreso da Evan Blass in una fuga di notizie che il Pixel Watch sarà rilasciato presto e alcuni ipotizzano che un annuncio verrà fatto al Google I/O 2022 l’11 maggio.

Google ha introdotto un rinnovamento dello Store e, sebbene le modifiche siano minori, potrebbero offrirci un quadro equo di cosa aspettarci in futuro. Google utilizzava in precedenza categorie come Pixel, Nest, Stadia, Fitbit, Pixelbook e Offerte. Telefoni, orologi, Smart Home, giochi, laptop, abbonamenti e offerte ora occupano la barra di navigazione principale per quelli negli Stati Uniti. Il linguaggio per articoli per la casa intelligente, gadget di gioco, laptop, telefoni e dispositivi indossabili si è evoluto notevolmente.

Google ha aggiornato il suo Store Pixel

Questa non è una garanzia che il Pixel Watch verrà rilasciato e potrebbe semplicemente segnalare che più dispositivi a marchio Fitbit sono in circolazione. Qualunque cosa implichi, è chiaro che Google vuole dare la priorità alla sua gamma di dispositivi indossabili nel suo negozio online.

La sezione Abbonamenti è stata aggiunta alla barra di navigazione. Contiene informazioni su servizi come Pixel Pass,GoogleOne e Google Fi. Quella parte è esclusiva degli Stati Uniti e non è disponibile in nessun altro negozio a livello globale. In verità, questo nuovo design del negozio è stato implementato solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e in Germania. Potremmo vedere altre regioni in futuro, ma Google non ha confermato dove altro sarà disponibile. In Germania, la terminologia è leggermente diversa, includendo categorie come Smartphone, Smartwatch, Smart Home e Gaming.

A parte i cambi di nome, il restyling ha reso più facile la navigazione nel negozio visualizzando le foto dei prodotti per ogni reparto. In precedenza, quando si faceva clic su una categoria, veniva fornito un elenco di ciò per cui si poteva acquistare, ma ora vengono visualizzati tutti i prodotti in una disposizione a griglia. Quando stai cercando un prodotto rapidamente, questo è molto più facile da capire, soprattutto in un mercato affollato come Smart Home. Poiché Google introduce nuovi prodotti, dovrebbe rendere la navigazione nel negozio più semplice di prima.