Euronics risponde alle ottime offerte di Unieuro, con il lancio di una campagna promozionale arricchita con un numero incredibile di promozioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, tutti applicati su prodotti di altissimo livello generale.

Il volantino riprende tutto quanto di buono avevamo visto nelle scorse settimane, estendendolo però ad ogni punto vendita in Italia. Ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti potranno tranquillamente essere completati ovunque, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari, sebbene potrebbero presentare piccole differenze in relazione al socio di appartenenza.

Euronics: offerte e prezzi da non perdere per tutti

Sconti a sorpresa da Euronics, con la nuovissima campagna promozionale che tutti stavano effettivamente aspettando, attiva fino al 28 aprile 2022, ed al cui interno si trovano occasioni da non perdere di vista. I migliori prodotti sono in offerta solo da euronics, scorrendo le pagine della campagna, si possono trovare innumerevoli offerte molto interessanti.

Osservando ad esempio il mondo Samsung, notiamo la presenza di Galaxy A32 a 249 euro, Galaxy S20 FE a 399 euro, come anche di Galaxy A52 a 249 euro, oppure Galaxy A22 a 199 euro, Galaxy A52s a 329 euro e Galaxy A13 a 189 euro. Le proposte, chiaramente, non si limitano però solo alle suddette occasioni, ma si estendono il più possibile anche verso mondi più lontani, come Realme C21 a 119 euro, Motorola Edge 30 Lite a 279 euro e similari.

Avete potuto capire che la qualità del volantino Euronics è immensa, di conseguenza dovete assolutamente ricorrere a queste pagine per scoprire i vari prezzi.