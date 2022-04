Occasioni davvero da non credere attendono gli utenti che al giorno d’oggi decidono di affidarsi a Comet per l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di più recente generazione, tra cui troviamo ad esempio i modelli di casa Samsung Galaxy.

Il volantino segue esattamente le linee guida delle soluzioni precedenti, in altre parole permette l’acquisto allo stesso prezzo di vendita, indipendentemente dall’area di appartenenza sul territorio italiano, oltre che a tutti i relativi discorsi in merito al sito ufficiale. Ciò sta a significare, in parole povere, che anche gli acquisti dal divano di casa proporranno il medesimo risparmio, con consegna gratuita al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet: ecco quali sono gli sconti di oggi

Sconti sorprendenti sono disponibili in questi giorni da Comet, per festeggiare la Pasqua, l’azienda ha messo a disposizione di tutti, riduzioni anche del 50% rispetto al valore originario di listino. Lo smartphone più richiesto del momento, è senza dubbio l’Apple iPhone 13, oggi disponibile all’acquisto alla modica cifra di 799 euro, ma con alle spalle ben 128GB di memoria interna.

Volendo invece virare verso il mondo Android, o comunque dispositivi più economici, ecco arrivare Samsung Galaxy A52s a 299 euro, passando anche per Galaxy A32 a 249 euro, Galaxy A22 a 189e euro, oppure Motorola Moto G41 a 249 euro, Motorola Moto E40 a 139 euro, Motorola Edge 20 Pro a 549 euro, Vivo Y33s a 199 euro, Vivo V23 a 499 euro e similari.

Dobbiamo ammettere essere davvero moltissime le alternative, e di non poterle comodamente riassumere in un unico articolo. Per questo motivo, consigliamo caldamente di aprire le pagine a questo link.