Migliaia di genitori cercano un’applicazione per controllare WhatsApp sullo smartphone del proprio figlio per controllare le attività dei propri figli.

Nell’elenco dei più potenti strumenti di spionaggio di WhatsApp per Android, iSpyoo è tra i primi posti. Con iSpyoo puoi spiare qualsiasi dispositivo Android e iOS da remoto e senza avvisare l’utente del dispositivo.

Supporta una varietà di funzioni di monitoraggio, più di altri strumenti di spionaggio. Puoi tracciare la posizione GPS del bersaglio e bloccare le chiamate in arrivo, oltre che a registrare le chiamate.

Contro: un po’ caro rispetto ad altre app spia WhatsApp per Android.

Hoverwatch Android WhatsApp Spy

Hoverwatch è un’altra applicazione per spiare WhatsApp di qualcun altro, così come altre applicazioni di messaggistica come Kik, Line, ecc. Potrebbero esserci molte app spia WhatsApp gratuite per Android, ma Hoverwatch offre un’interfaccia molto migliore e intuitiva.

Hoverwatch funziona di nascosto sul dispositivo da controllare e ti invia un rapporto completo sulle attività del bersaglio sul tuo telefono. È possibile utilizzare questa applicazione per monitorare 5 dispositivi contemporaneamente.

Ti consente inoltre di visualizzare la cronologia delle chiamate e i messaggi di testo sul dispositivo di destinazione. Hoverwatch può anche inviare avvisi quando vengono cambiate le schede SIM del dispositivo.

È possibile scattare una foto della fotocamera anteriore per vedere chi sta utilizzando il dispositivo in caso di furto e puoi anche tenere traccia dell’elenco delle attività del dispositivo.

Non è disponibile per iPhone.

TruthSpy

Per aiutare i genitori a monitorare l’utilizzo di WhatsApp da parte dei propri figli, TheTruthSpy offre potenti funzionalità. Usando TheTruthSpy, puoi leggere i messaggi WhatsApp di una persona e anche visualizzare in anteprima gli allegati inviati con loro. A differenza di altri strumenti di monitoraggio, l’obiettivo principale di questo strumento Android gratuito dell’applicazione spia WhatsApp è consentire ai genitori di monitorare l’uso di WhatsApp e Snapchat da parte dei propri figli.

Può essere utilizzato per il rilevamento della posizione GPS, registri delle chiamate, messaggi, cronologia del browser, memo vocali, ecc. Puoi anche visualizzare i messaggi Snapchat e WhatsApp sul dispositivo di destinazione. Contro: molte funzionalità sono disponibili solo nelle versioni premium che sono costose.