Le banche iniziarono davvero a farsi valere durante il periodo medievale. Tuttavia, la maggior parte di queste erano banche d’affari. Ancora una volta, si trattava molto di prestito di colture e di finanziamento di spedizioni attraverso le rotte della seta. Alcune delle prime forme di intermediazione hanno avuto luogo in queste banche.

Le prime banche furono in Italia. Fallito deriva dalla parola “banca rotta” in italiano. Quando un commercio non riusciva a mantenere la rotta promessa, sarebbe stato dichiarato “banca rotta“.

Forse i maggiori cambiamenti nel mondo bancario sono avvenuti tra il XVII e il XIX secolo, in particolare a Londra. In effetti, il modo in cui le banche funzioneranno sarà completamente basato su questi concetti bancari, ovvero emettere debiti bancari, consentire depositi nelle banche, ecc.

Si potrebbe dire che la prima banca “vera e propria” sia la Goldsmiths of London. Ora è una banca, ma allora era più una serie di caveau che addebitavano una commissione per i loro servizi. Le persone depositerebbero i loro preziosi materiali in questi caveau e sarebbero in grado di raccoglierli. Col tempo, Goldsmiths iniziò a fornire prestiti.

La prima banca ad offrire banconote è stata la Bank of England. Le banconote erano, inizialmente, cambiali. Depositavi contanti in banca e ti veniva offerta una nota per dire che era lì. Nel tempo, la banca ha iniziato a offrire assegni e servizi bancari tradizionali.

ROTHSCHILDS

I finanziamenti internazionali nel 19° secolo presero piede grazie ai Rothschild. Hanno iniziato prestando denaro alla Banca d’Inghilterra e acquistando azioni. Nel corso del tempo, la famiglia Rothchild (ancora la famiglia più ricca della storia), iniziò a investire in molteplici progetti in tutto il mondo e a finanziare sforzi militari. Stavano anche raccogliendo depositi dalle persone e creando nuove banche.

20 ° SECOLO

Fu nel 20° secolo quando le banche iniziarono a sorgere nel modo in cui le conosciamo ora. Dopo la seconda guerra mondiale, le banche hanno iniziato a prestare denaro a tutti i paesi e il retail banking ha iniziato a diventare sempre più reale. In effetti, gran parte della tecnologia sviluppata nel corso del 20° secolo è ancora in uso oggi, ad es. i sistemi ATM e i pagamenti SWIFT.