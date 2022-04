Ecco alcuni consigli per poter risparmiare la corrente elettrica nel 2022. Una famiglia tipica spende più di 1000 euro all’anno per le utenze, secondo il Dipartimento dell’Energia. Modificare il modo in cui si utilizza la corrente in casa può ridurre la bolletta fino al 25%, ecco come:

Controllare le guarnizioni di finestre, porte ed elettrodomestici.

Riparare i condotti che perdono.

Abbassa il termostato se ne hai uno.

Regola la temperatura del frigorifero e del congelatore.

Fai docce più brevi.

Sostituisci il tuo soffione.

Non lavare i vestiti in acqua calda.

Riparare i rubinetti che perdono.

Regola la temperatura del tuo scaldabagno.

Acquista elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Richiedi tariffe scontate.

Sostituisci le lampadine.

Installare interruttori dimmer.

Usa prese multiple intelligenti.

Riscaldamento e raffreddamento

Il riscaldamento e il raffrescamento domestici sono i maggiori colpevoli di bollette pesanti e i posti migliori in cui cercare opportunità di riduzione dei costi.

1. Controlla le guarnizioni di finestre, porte ed elettrodomestici: assicurati che il frigorifero e il congelatore siano ben sigillati per mantenere l’aria fredda al suo posto. Lo stesso vale per porte e finestre. Un cattivo sigillo consente all’energia di filtrare, prosciugando il portafoglio nel processo.

2. Riparare i condotti che perdono: migliorare l’efficienza dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento riparando i condotti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria che perdono.

3. Abbassa il termostato: imposta il termostato indietro di 10-15 gradi quando dormi o sei lontano da casa. In questo modo per otto ore è possibile ridurre i costi annuali di riscaldamento e raffreddamento di circa il 10%.

4. Regola la temperatura del frigorifero e del congelatore: imposta il frigorifero a 38 gradi e il congelatore tra 0 e 5 gradi. Ciò manterrà il cibo fresco, ma il frigorifero e il congelatore non dovranno lavorare così duramente per mantenere la temperatura.