Asteroidi contro la Terra? No, stavolta siamo noi ad andare dal corpo celeste

Siamo abituati a parlare dei corpi celesti come “asteroidi contro la Terra” sempre pronti a colpirci, ma nessuno dice che al loro interno può nascondersi un numero elevato di metalli non poco interessanti. Ne è la prova lampante il famoso corpo vagante denominato 16 Psiche dal valore di 10 quintilioni di dollari. La Terra si vendicherà derubandolo?

L’agenzia spaziale degli Stati Uniti ha intenzione di lanciare un razzo SpaceX Heavy Falcon, chiamato proprio Psyche, verso l’asteroide.

Linda Elkins-Tanton dell’Arizona State University, una delle figure più importanti della missione spaziale, spiega: “La nostra comprensione di cosa potrebbe essere Psiche non è cambiata molto negli ultimi anni. Dovrebbe avere un contenuto di metallo significativo, ma non abbiamo mai saputo quanto. Potrebbe essere parte di un nucleo minerale di un piccolo pianeta dall’inizio del sistema solare, oppure potrebbe essere qualcosa che non si è mai sciolto e ha formato un nucleo ma aveva minerali mescolati dentro con esso, come sassi con una roccia. Non lo sapremo davvero finché non ci arriveremo.”

Insomma, i dubbi sull’asteroide non sono pochi. Per tale ragione il gigante roccioso di ben 120 km di diametro verrà studiato ed esaminato. Da ciò sarà possibile osservarne la superficie. Parlando del razzo, questo avrà a disposizione i propulsori Hall, nonché una tecnologia di propulsione innovativa, in uso per la prima volta.

Quando verrà lanciato il veicolo spaziale? Psiche partirà verso Marte a maggio del 2023, successivamente inizierà il suo viaggio intorno all’asteroide, per un totale di 21 mesi.