Negli ultimi giorni sono emerse in rete numerose indiscrezioni in merito alla prossima generazione di smartwatch Apple. Secondo gli esperti, Apple Watch Series 8 non accoglierà gran parte delle novità tanto vociferate nei mesi passati. Il sensore dedicato alla misurazione del livello di glucosio nel sangue non sarà presente, così come la misurazione della pressione sanguigna.

Una delle funzionalità probabilmente introdotte da Apple permetterà di monitorare la temperatura corporea e si dimostrerà particolarmente utile al fine di migliorare le previsioni della fertilità.

Apple Watch: tre nuovi modelli in arrivo entro il 2022!

Apple Watch Series 8 non sarà l’unico nuovo smartwatch del colosso di Cupertino in arrivo nel 2022. Secondo le notizie più recenti, l’azienda procederà con il lancio di un modello SE e di una variante dedicata agli sportivi.

Alla realizzazione di quest’ultima variante si deve la volontà di introdurre la connessione satellitare. Apple potrebbe rivolgere un dispositivo inedito agli utenti soliti praticare sport estremi e quindi impegnarsi nella messa a punto di uno smartwatch più resistente, in grado di resistere agli urti e alle svariante condizioni riscontrabili. Grazie alla connessione satellitare, inoltre, il colosso garantirebbe una maggiore sicurezza soprattutto in circostanze nelle quali la connessione telefonica scarseggia. Apple potrebbe, inoltre, sviluppare una nuova modalità di risparmio energetico.

Il prossimo smatwatch del colosso di Cupertino, secondo alcune voci più recenti, potrebbe poi dedicarsi alla messa a punto dell’app Salute e introdurre nuove funzionalità legate al monitoraggio del sonno. Il design complessivo del dispositivo, poi, potrebbe subire delle modifiche tramite l’adozione di nuovi quadranti inediti.