Il Google Play Store contiene quasi 3 milioni di app, secondo statistiche recenti, il che significa che trovare le migliori app per Android è come trovare un ago in un pagliaio.

Invece di provarle tutte e perdere tempo, puoi prendere la via più semplice e controllare il nostro elenco delle migliori app Android gratuite e a pagamento di aprile 2022.

Elenco app gratis Aprile 2022

Nova Launcher è da molti anni uno dei migliori lanciatori Android sul Play Store. Il launcher è fluido, veloce, leggero e viene fornito con tonnellate di personalizzazioni. Ci sono numerosi pacchetti di icone disponibili nel Google Play Store che possono aiutarti a far cambiare l’aspetto al tuo smartphone.

Spotify

Spotify è senza dubbio uno dei migliori servizi di streaming musicale in questo momento. Con la sua grande varietà di funzionalità, è difficile utilizzare qualsiasi altra app dopo averlo utilizzato. Alcune delle caratteristiche uniche di Spotify includono “Listen Along” e Spotify Connect. Se ascolti musica su più dispositivi, adorerai Spotify Connect. Inoltre, l’algoritmo di suggerimento musicale del servizio è abbastanza accurato.

Swiftkey Microsoft

La tastiera SwiftKey di Microsoft è considerata affidabile da oltre 250 milioni di utenti in tutto il mondo. Utilizza l’intelligenza artificiale che gli consente di apprendere e prevedere in modo soddisfacente ciò che l’utente intende digitare.

Swiftkey offre la correzione automatica e la digitazione gestuale per un input più rapido. Inoltre, c’è un motore di ricerca GIF integrato e una vasta gamma di temi. È anche un’ottima tastiera per persone bilingue.

Evernote

Un nome comune tra le app più utili; Evernote è uno strumento di cui hai bisogno per mantenerti organizzato. Evernote è un’utilità per prendere appunti multipiattaforma per il 2022 per prendere appunti in una varietà di formati, inclusi testo, foto, audio, video, schizzi e altro ancora.

Zedge

Se sei stanco di trovare nuovi sfondi o suonerie, Zedge è una fantastica applicazione che offre sfondi, suonerie, toni di notifica e toni di allarme con una vasta collezione tra cui scegliere. Contiene anche opzioni a tema basate sul festival durante le festività natalizie.