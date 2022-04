Nel corso delle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori sviluppi e novità per WhatsApp. Da qualche mese a questa parte, la piattaforma di messaggistica istantanea è cambiata in diversi punti: i tecnici hanno previsto una serie di interessanti novità sia per quanto concerne le note audio che per quanto concerne l’invio e la condivisione delle foto.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Al fine di mantenere la distanza che divide WhatsApp da Telegram e Signal, gli sviluppatori stanno pensando ad una novità che ha portato alla ribalta altre piattaforme di messaggistica come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. A breve anche su WhatsApp potrebbero arrivare le riunioni a distanza.

Durante le fasi più calde dell’emergenza sanitaria, gli utenti della rete si sono affidati proprio a ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet per le loro attività di smart working o anche di didattica a distanza. L’upgrade nei pensieri degli sviluppatori di WhatsApp nasce dal successo della formula delle riunioni a distanza, un successo destinato a durare anche dopo il Covid.

L’obiettivo a breve termine di WhatsApp è quello di prevedere alcune novità per le sue videochiamate. I principali cambiamenti dovrebbero arrivare per la piattaforma desktop, WhatsApp Web, con la possibilità di condividere spazi di lavoro e di allargare le comunicazioni ad un numero sempre più ampio di utenti.

Simile upgrade servirebbe alla chat anche per aumentare la sua popolarità a discapito di altri servizi come Telegram e Signal. Per le tempistiche, novità potrebbero arrivare già tra fine primavera ed inizio estate.