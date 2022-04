WhatsApp ha iniziato a implementare un’altra funzionalità di privacy per i suoi utenti sei mesi fa, con una nuova opzione per nascondere il tuo stato “Ultimo visto” da contatti specifici. Questa funzionalità è ora disponibile per i beta tester dalla società.

Questa funzione è ora disponibile per gli utenti beta di WhatsApp che eseguono la versione 22.9.0.70. Di conseguenza, quando vai alle impostazioni “Privacy” dell’app, nella sezione “Ultimo accesso”, puoi selezionare “Tutti”, “I miei contatti”, “Nessuno” e il nuovo “I miei contatti tranne…”

WhatsApp si prepara per un nuovo aggiornamento

Questa funzione consente agli utenti di impedire a determinate persone di vedere le loro informazioni su WhatsApp. Ad esempio, se avevi disabilitato il tuo ultimo accesso a causa di contatti particolari, non è necessario impostarlo su “Nessuno”: puoi escluderlo dalla visualizzazione del tuo ultimo accesso adesso. Quando scegli i contatti in Ultimi accessi> I miei contatti esclusi, non sarai in grado di vedere i loro ultimi accessi, ma questa regola non si applica alla tua foto e profilo.

Secondo il rapporto, WhatsApp adotterà anche nuove impostazioni sulla privacy per chi può accedere all’immagine del tuo profilo e ad altre informazioni. In una nuova schermata, puoi vedere “I miei contatti tranne” per l’ultima volta che sono stati visti, ma questo vale anche per altre impostazioni sulla privacy, come “foto del profilo” e “informazioni”. Vale la pena notare che se disattivi il tuo ultimo accesso per contatti specifici, non sarai in grado di vedere i loro.

Oltre a queste funzionalità, WhatsApp ha anche affermato che in una versione futura verranno aggiunti all’app allegati, reazioni e community fino a 2 GB.