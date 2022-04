Unieuro mette in riga tutte le dirette concorrenti del mercato nazionale, con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, al suo interno si possono scovare occasioni e prezzi alla portata di ogni singolo utente sul territorio.

Il risparmio è assolutamente degno di nota, i consumatori hanno difatti la possibilità di acquistare i migliori prodotti in Italia, senza dover spendere cifre particolarmente elevate. Per raggiungerli dovranno semplicemente decidere di recarsi in un qualsiasi negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: tantissime occasioni per tutti i gusti

Con il volantino Unieuro, gli utenti hanno davvero la possibilità di spaziare il più possibile nelle più svariate categorie merceologiche, oltre alle fasce di prezzo. Ecco quindi che sarà possibile pensare di acquistare un Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, pagandolo solamente 1379 euro, per scendere poi verso un più economico, ma ugualmente performante, Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo si aggira attorno ai 649 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare ancora di più, potranno pensare di mettere le mani su Oppo A16s, Oppo A54s, Galaxy A13, Oppo A74, Xiaomi Redmi 9C o Redmi Note 11, tutti in vendita a prezzi che non superano i 400 euro. Per maggiori dettagli ed informazioni, consigliamo il collegamento diretto al isto ufficiale dell’azienda, in modo da conoscere da vicino le offerte più interessanti.