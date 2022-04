Stasera torna la Champions League sui canali di Sky. La parte conclusiva della stagione calcistica e sportiva della tv satellitare sarà caratterizzata proprio dalle sfide ad eliminazione diretta del torneo europeo, con le migliori squadre d’Europa che si affronteranno sino alla finale di Parigi nel prossimo mese di maggio.

Sky, le grandi offerte smart con il ritorno della Champions

In mancanza dell’esclusiva della Serie A, per evitare un’emorragia di clienti, Sky ha modificato in positivo la politica commerciale. Dopo molti anni, infatti, sono previsti importanti sconti per il pagamento dei vari pacchetti.

Una prova del cambio di politica in casa Sky è dato dai costi del ticket Calcio. Questo pacchetto è ora previsto per gli abbonati della pay tv al semplice costo di 5 euro al mese. Per tutti coloro che sono abbonati da più anni, inoltre, sono previste ulteriori iniziative: in alcuni casi il pagamento del ticket Calcio potrebbe essere anche azzerato.

I costi di Sky sono molto competitivi anche per il suo ticket più ricco, quello inerente allo Sport. Il pacchetto che assicura le partite della Champions League oltre ai principali eventi di sport come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA prevede un costo pari a 16,90 euro al mese.

Con i nuovi i listini smart sono previste rimodulazioni anche per il Cinema, con nuovo prezzo fissato a 10,90 euro al mese e per il ticket base dell’intrattenimento, con la nuova tariffa di 14,90 euro. I clienti della tv satellitare inoltre potranno ricevere anche il decoder di nuova generazione Sky Q a costo zero.