Sappiamo già che Samsung sta esaminando telefoni con display arrotolabili ma sembra che schermi trasparenti potrebbero essere in lavorazione anche per dispositivi futuri, secondo documenti scoperti di recente.

SamMobile ha scoperto un’applicazione WIPO – World Intellectual Property Organization – presentata da Samsung che descrive in dettaglio un telefono con non solo un display arrotolabile ma anche una parte trasparente integrata in detto schermo. Il progetto ha due design distinti, ma entrambi raffigurano una parte trasparente dello schermo del telefono che si estende dal display principale. Sembra che anche l’opacità di questa parte ingrandita sarà regolabile.

Samsung: al momento non ci sono conferme sull’arrivo di questo device

Come notato nei documenti, c’è un uso di questo tipo di tecnologia che sarebbe estremamente vantaggioso: la realtà aumentata. La parte ingrandita del display potrebbe mostrare cose digitali mantenendo visibile tutto nell’ambiente reale. Ad esempio, se stai dando la caccia a bersagli in un gioco di realtà aumentata, dovrebbero essere più semplici da individuare nella vita reale. Può anche rendere più facile inviare messaggi mentre si cammina senza sbattere contro un albero o scontrarsi con un altro pedone.

Come per qualsiasi applicazione di questo tipo, non vi è alcuna garanzia che questo tipo di tecnologia arriverà mai in un vero smartphone, ma ci offre un’indicazione di ciò su cui stanno lavorando gli sviluppatori Samsung e di ciò che potremmo vedere nei telefoni futuri. I telefoni pieghevoli sono responsabili di alcuni dei più importanti progressi nella tecnologia degli smartphone negli ultimi anni. Come dimostrano telefoni come il Samsung Galaxy Z Fold 3 e il Samsung Galaxy Z Flip 3, avere uno schermo che si piega al centro può fornire una serie di nuove scelte per uno smartphone, come annullare una chiamata con uno scatto del telefono o avere due app visualizzate sullo schermo fianco a fianco.