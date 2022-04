Netflix sta sostenendo il suo peso dietro le cineaste arabe, collaborando con l’Arab Fund for Arts and Culture con sede in Libano su una nuova sovvenzione.

La sovvenzione una tantum di 250.000 dollari che arriva tramite il Netflix Fund for Creative Equity, istituito nel 2021 per investire nelle comunità sottorappresentate nell’industria dell’intrattenimento e andrà a produttori e registe donne nel mondo arabo, con cinque progetti selezionati.

“Ci impegniamo a raccontare storie su e da parte delle donne nella nostra lista nel mondo arabo“, ha scritto Nuha El Tayeb, direttore delle acquisizioni di contenuti di Netflix per MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e Turchia, in un post sul blog che annuncia l’iniziativa. “Il mondo arabo ha una lunga storia di donne nello spettacolo e abbiamo avuto incredibili successi e primati dalla regione di cui siamo tutti molto orgogliosi. Ma per dare a più persone la possibilità di vedere le loro vite riflesse sullo schermo, abbiamo bisogno di più donne dietro e davanti alla telecamera”.

Un gesto molto apprezzato

Tra i cinque registi selezionati ci sono Asmae El Moudir (Marocco), con il documentario The Mother of All Lies; e, per quanto riguarda la narrativa, Diala Kachmar (Libano), con From the Other Shore; Jana Wehbe (Libano), con Il giorno della morte di Vladimir; Tania Khoury (Libano). con Manity; e Sarra Abidi (Tunisia), con My Name Is Clara.

L’investimento segna la seconda volta che Netflix collabora con l’AFAC dopo aver istituito due fondi per le difficoltà economiche per aiutare i lavoratori della regione durante la pandemia di coronavirus. Lo streamer ha anche recentemente sostenuto spettacoli, tra cui il dramma Al Rawabi School for Girls, creato da Shirin Kamal e Tima Shomali, e il film drammatico egiziano Alla ricerca di Ola, prodotto da Hind Sabri.

“Sempre più cineaste arabe creano film che hanno il potere di far luce sulle realtà della regione”, ha affermato Rima Mismar, Direttore Esecutivo dell’AFAC. “Questa seconda collaborazione con Neftlix serve per supportare le donne nel campo del cinema, integra perfettamente la missione di AFAC di promuovere la diversità di voci e narrazioni”.