Il volantino MediaWorld promette un risparmio veramente shock per tutti i consumatori sul territorio italiano, i suoi prezzi sono molto più bassi del normale sui migliori prodotti in circolazione, garantendo ugualmente un risparmio mai visto prima.

La campagna promozionale risulta oggi essere disponibile praticamente ovunque in Italia, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld. In altre parole, gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale, previo pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: offerte shock dal risparmio assicurato

Fate attenzione al nuovo volantino MediaWorld, al suo interno si trovano alcune ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica di cercare sempre di risparmiare il più possibile, anche acquistando veri e propri top di gamma. Osservando da vicino la campagna, notiamo prima di tutto la presenza di xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, due modelli recentissimi, in vendita a partire da 887 euro.

Le migliori occasioni però sono legate alla fascia immediatamente inferiore, qui possiamo trovare Xiaomi 11T Pro e Oppo Find X5 Lite, con un prezzo di 499 euro, per scendere poi verso i più economici Galaxy A53 e Realme C31, disponibili all’acquisto rispettivamente a 468 e 169 euro. Tutti i prodotti elencati sono distribuiti alle solite condizioni di vendita, ovvero hanno garanzia di 24 mesi, e sono completamente no brand.

Per i dettagli del volantino, e per conoscere da vicino i singoli sconti pensati da Mediaworld, consigliamo comunque l’apertura delle pagine che potete trovare direttamente a questo indirizzo.