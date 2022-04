Iliad propone importanti novità sotto il punto di vista commerciale nel corso di queste settimane. Il provider francese in primavera punta molto sul lancio della sua prima tariffa legata alla Fibra ottica.

Dopo mesi di attesa, finalmente i clienti che hanno un piano operativo con il gestore francese potranno beneficiare della promozione Iliad Box. Questa tariffa prevede un pacchetto con chiamate illimitate verso tutti e senza scatto alla risposta più connessione internet infinita con velocità sino a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 150 Giga e la Fibra ottica

La promozione di Iliad è molto interessante per tutti i clienti, anche se unite alla principale ricaricabile per la telefonia mobile, ossia la Giga 150.

I clienti che decidono di attivare la Giga 150 avranno a loro disposizione un ticket molto vantaggioso che si compone di chiamate infinite verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione in rete. Vantaggioso anche il prezzo, par a 9,99 euro ogni mese. I clienti che decidono di sottoscrivere questa tariffa dovranno aggiungere semplicemente una quota una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione.

Questa tariffa di Iliad è legata principalmente agli utenti che effettuano la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. C’è inoltre una novità aggiuntiva per gli abbonati che attivano la Giga 150. In caso di attivazione contestuale rispetto alla promozione della telefonia fissa, il prezzo dell’abbonamento per la Fibra ottica con il provider francese scende a 15,99 euro al mese.