Lee Jung-jae, la star emergente della serie di successo di Netflix, Squid Game, svelerà il suo debutto alla regia, Hunt, un thriller di spionaggio in lingua coreana ambientato negli anni ’80, al Festival di Cannes di quest’anno.

Il film sarà presentato in anteprima nella sezione Proiezione di mezzanotte di Cannes, una barra laterale tipicamente dedicata ai thriller e ai generi di questo tipo. La maggior parte della selezione di Cannes 2022 è stata presentata a Parigi giovedì mattina. Il festival, che presenterà anche nuovi film di Park Chan-wook, David Cronenberg e George Miller, si svolgerà dal 17 al 28 maggio.

Hunt (alias Namsun) racconta la storia di due agenti speciali del National Intelligence Service coreano che sono incaricati in modo indipendente della stessa missione: trovare una talpa nordcoreana all’interno dell’agenzia. Nel corso delle loro indagini, i due si trovano faccia a faccia con una verità insopportabile.

Gli attori principali

Lee ha diretto e co-sceneggiato il film, in cui ha anche recitato, interpretando uno degli agenti, insieme al collega coreano Jung Woo-sung (Steel Rain, Reign of Assassins).

Lee è stato una grande star dello schermo in Corea del Sud dagli anni ’90, ma la sua carriera ha raggiunto nuovi traguardi l’anno scorso quando Squid Game è diventato un fenomeno internazionale su Netflix. Per la sua interpretazione, Lee ha vinto lo Screen Actors Guild Award per l’eccezionale interpretazione in una serie drammatica.

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha firmato un accordo con Netflix per una seconda stagione, che sarà completata entro il 2024, con Lee che tornerà in testa.

Sia la protagonista femminile emergente di Lee che quella di Squid Game, la modella trasformata in attrice Hoyeon (alias Jung Ho-yeon), hanno firmato con la CAA poco dopo che lo spettacolo è diventato famoso in tutto il mondo.