In queste ore gli utenti in possesso di un Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite stanno ricevendo un nuovo aggiornamento. Dopo mesi dall’ultimo update ufficiale, il produttore cinese ha rilasciato la nuova EMUI 12.

L’aggiornamento porta con se l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria mantenendo inalterata la versione di Android. Infatti, Huawei non può utilizzare le ultime versioni di Android ufficiale rilasciate da Google a causa del Ban.

Per aggirare questo problema, il produttore ha scelto di offrire ai propri utenti le funzionalità aggiornate della EMUI mantenendo come base sempre Android 10. Nonostante questo, l’interfaccia risulta molto più moderna e funzionale, con particolare attenzione all’usabilità.

La famiglia Huawei P30 si aggiorna con la EMUI 12 che introduce la nuova interfaccia utente proprietaria sui tutti i device della serie e su molti altri

Tra le principali novità bisogna segnalare la presenza di un pannello delle notifiche ridisegnato che è stato affiancato ad un pannello di controllo tutto nuovo. Le novità riguardano soprattutto le animazioni e le transizioni da un’app all’altra che risultano molto fluide e migliorando l’esperienza utente.

Huawei sta cercando di migliorare la gestione del proprio ecosistema e quindi sulla famiglia P30 fa il debutto il servizio Device+. Si tratta della piattaforma per gestire tutti i device connessi allo stesso account del produttore che potranno essere controllati direttamente dallo smartphone. In questo modo si potrà avere sempre tra le mani un telecomando per gestire smart display, altoparlanti, TV e tutto ciò creato da Huawei.

Il pacchetti di installazione ha un peso di circa 4GB e aggiorna il sistema alla versione 12.0.0.132 (Huawei P30). Il rollout riguarderà anche le varianti Pro e Lite della famiglia ma nel corso del 2022 saranno aggiornati tantissimi device.

Stando a quanto comunicato precedentemente dal brand, nella prima metà dell’anno, la EMUI 12 arriverà anche per le seguenti famiglie