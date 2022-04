Il volantino Expert attivato questa settimana, nasconde al proprio interno occasioni davvero da non perdere, che gli utenti devono saper cogliere al volo, nel momento in cui decideranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio.

Se interessati, ad ogni modo dobbiamo anche ricordare che gli stessi prezzi sono stati attivati anche sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione presso il domicilio di ogni acquisto, previo pagamento delle spese di consegna, effettivamente da aggiungere a quanto mostrato direttamente a schermo.

Expert: ecco il volantino con alcune delle migliori offerte

Il risparmio raggiunge i massimi livelli in casa Expert, qui gli utenti si ritrovano effettivamente a spaziare tra i migliori prodotti in circolazione, riuscendo a tutti gli effetti a risparmiare veramente moltissimo, a patto che comunque la spesa non superi i 500 euro complessivi.

Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, è forse il samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo il cui prezzo finale di vendita si aggira sui 399 euro, con il quale è comunque facile pensare di godere di ottime prestazioni generali, data la condivisione delle specifiche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon. Coloro che invece saranno intenzionati a spendere ancora meno, potranno decidere di acquistare un Galaxy A13, Galaxy A52s, galaxy A32 o anche Galaxy A12, sempre con una spesa finale non superiore ai 319 euro.

Per le offerte del volantino Expert, ricordiamo essere necessario collegarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa.