Esselunga prova in tutti i modi a catturare l’attenzione dei consumatori italiani, con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, e arricchita da prezzi sempre più bassi e convenienti, con i quali è possibile confrontarsi, nell’ottica di spendere il meno possibile.

Con il volantino corrente, tutti potranno accedere agli ottimi prezzi, recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari. Ciò sta a significare che il risparmio è garantito in tutti i punti vendita, senza differenze in termini di cifre da sborsare, o semplicemente di scorte effettivamente disponibili. Ricordiamo comunque che i singoli prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Per tutte le offerte Amazon, e per scoprire nuovi codici sconto gratis, dovete iscrivervi subito a questo indirizzo.

Esselunga show: arrivano nuovi prezzi veramente assurdi

Grazie all’ultimo volantino Esselunga, gli utenti si sentono davvero liberi di poter finalmente acquistare una coppia di smartphone di livello altissimo, a prezzi complessivamente accessibili ed accettabili. Il modello più allettante è sicuramente l’Apple iPhone 13, recentissimo dispositivo disponibile sul mercato nazionale, in vendita a soli 868 euro, con 256GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno puntare direttamente sul prodotto di casa Samsung, quindi con sistema operativo Android, potranno comunque decidere di acquistare un Samsung Galaxy S21 FE, da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, ed acquistabile oggi a soli 598 euro. Tutte le restanti offerte dell’ottimo Speciale Multimediale di Esselunga, sono riassunte per comodità direttamente a questo link, in modo da conoscere da vicino quali sono gli sconti più interessanti.