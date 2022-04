WhatsApp è sempre al centro della quotidianità in un rapporto di coppia. La piattaforma di messaggistica istantanea è divenuta indispensabile per tutti coloro che desiderano essere in costante contatto con il partner, anche in caso di distacco fisico. La chat però rappresenta anche un luogo virtuale in cui valutare lo stato di salute del proprio legame affettivo, tra tentativi di tradimento ed infedeltà.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

La quotidianità ci indica che sempre più persone tendono a tradire il loro partner su WhatsApp. Non c’è da sorprendersi, a questo proposito, se sempre più persone decidono di impegnarsi nella lettura dei messaggi del partner.

La lettura dei messaggi dallo smartphone del partner è certamente un metodo utile, ma non sempre efficace. In tanti, infatti, sottovalutano che in presenza di qualcosa da nascondere, si tenda a nascondere ogni genere di contenuto sospetto.

Il secondo metodo per spiare il partner in chat si basa sulle potenzialità del servizio WhatsApp Web. Come noto, per mezzo del servizio desktop di WhatsApp è possibile effettuare la copia delle conversazioni dello smartphone su un pc. La sincronizzazione dei messaggi avviene in pochi secondi, attraverso l’apposita funzione disponibile nella sezione Impostazioni della chat.

In base a queste potenziali, basta un un semplice pc e il possesso dello smartphone del proprio lui o della propria lei per far partire la sincronizzazione dei messaggi e per spiare le conversazioni del partner. Questo metodo ha anche una ulteriore caratteristica: grazie a questa funzione, la copia dei messaggi sarà in tempo reale.