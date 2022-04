Si torna a parlare di come spiare le persone su WhatsApp. Il servizio di messaggistica istantanea più famoso al mondo è molto utilizzato in tutto il mondo, anche se a volte può essere poco sicuro. Questo perché potrebbe presentare dei rischi per quanto riguarda la privacy e la sicurezza.

Essendo che si tratta sempre e comunque di un mezzo di comunicazione sociale online, le truffe e gli imbrogli sono sempre all’ordine del giorno, e i rischi per qualsiasi tipologia di utente sono sempre dietro l’angolo. Per riuscire a mantenere la situazione sotto controllo, esistono di fatto delle app che possono aiutarti in questa impresa.

WhatsApp: le app migliori per mantenere tutto sotto controllo

mSpy

La prima app che andremo ad elencare è mSpy, che è essenzialmente uno strumento di monitoraggio particolarmente utile, capace di poter accedere a tantissime informazioni velocemente. Parliamo di tracciamento della posizione GPS, monitorare messaggi, file multimediali e chiamate.

Potrà essere tutto monitorato, essendo che la piattaforma mette a disposizione dei suoi utenti 30 funzioni dedite al monitoraggio come Keylogger, Geo-Fencing, Cronologia web e tanto altro.

Hoverwatch

Una delle app più sofisticate da poter utilizzare per quanto riguarda lo spionaggio è sicuramente Hoverwatch. L’app viene fornita con più di 40 funzionalità ed è utile per tenere traccia di ogni attività che si presenta su un dispositivo mirato mediante una dashboard che si aggiorna in tempo reale.

Ciò che può fare è impressionante: visualizzare la cronologia di Internet e controllare ora e data in cui è stato visitato un determinato sito internet. Ciò che ingolosisce di più i fan del genere, è l’acquisizione foto della fotocamera frontale. Lo strumento consente al tracker di scattare in automatico una foto con la fotocamera frontale ogni qualvolta avviene il blocco schermo da parte dell’utente.