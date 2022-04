La NASA ha una chiara intenzione: esplorare un asteroide che potrebbe valere una cifra inimmaginabile. Il suddetto è ricco di metalli ed è denominato 16 Psyche, gli scienziati stimano che possa valere una cifra incredibile: 10 quintilioni di dollari. L’agenzia spaziale situata negli Stati Uniti ha intenzione di lanciare il veicolo, chiamato proprio Psyche, con un razzo SpaceX Heavy Falcon.

Il gigante roccioso ha suscitato un interesse particolare per il suo contenuto di metallo, come affermato anche da Linda Elkins-Tanton dell’Arizona State University, una delle figure più importanti della missione spaziale: “ma non abbiamo mai saputo davvero quanto. Potrebbe essere la parte di un nucleo di metallo di un minuscolo pianeta dell’inizio del Sistema Solare, o potrebbe essere qualcosa che non si è mai sciolto e ha formato un nucleo“.

Asteroide: la NASA ha molti dubbi, ma il valore è eccezionale

I dubbi che virano intorno alla pietra cosmica sono davvero molti. Il veicolo che la NASA ha intenzione spaziale ha utilizzato dalla NASA usufruirà di vari strumenti. I suddetti consentiranno lo studio e l’esaminazione il gigante roccioso di ben 120 km di diametro. La vera parte interessante è che sarà possibile osservare anche la superficie dell’asteroide.

Psyche avrà a disposizione anche i propulsori Hall, ossia una tecnologia di propulsione innovativa, la quale verrà utilizzata per la prima volta. Il veicolo spaziale sarà inoltre lanciato verso Marte a maggio del 2023, successivamente inizierà il suo viaggio intorno all’asteroide. Saranno 21 i mesi che passerà intorno al gigante roccioso per studiare da vicino la sua composizione.