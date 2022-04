I migliori sconti del volantino Trony, riescono a far avvicinare nuovamente gli utenti ai vari negozi dell’azienda sul territorio, riducendo di molto la spesa finale da sostenere, nel momento in cui si volesse acquistare un prodotto di qualsiasi categoria merceologica.

In netto contrasto con le classiche offerte, che vedono e richiedono infatti la scelta di uno specifico settore, in questo caso gli acquisti possono spaziare in ogni categoria del catalogo aziendale, o fascia di prezzo. Con Prendi 3 Paghi 2, trony è riuscita a soddisfare le aspettative dei consumatori, dando inoltre la possibilità di accesso in ogni singolo negozio sul territorio nazionale.

Trony: le offerte con le nuove promozioni del momento

Spesa ridotta ai minimi termini per tutti gli utenti da Trony, con questo splendido volantino, infatti, ogni consumatore si ritrova ad avere la possibilità di avere in cambio prodotti gratis, previo acquisto di tre modelli differenti. Per raggiungere tale scopo, ricordiamo essere necessario aggiungerli con prezzi differenti (non possono essere uguali); in cassa, infine, gli addetti sconteranno del 100% il valore di listino del meno caro del trittico, senza emettere buoni sconto o similari.

Consapevoli che non tutti gli utenti sono disposti, o interessati, ad acquistare tre prodotti, i ragazzi di Trony hanno introdotto una variante soft. In altre parole è previsto uno sconto del 50%, sull’acquisto di una coppia di dispositivi, sempre applicato sul valore di listino del meno caro. Tutte le altre offerte del volantino Trony sono raccolte per comodità direttamente sul sito ufficiale.