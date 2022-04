I dispositivi Samsung di solito hanno display eccellenti, ma ciò non implica che siano sempre perfetti. L’anno scorso abbiamo appreso di un’ondata di schermi Galaxy S20 non funzionanti. Meno di un anno dopo, un altro problema sembra interessare alcuni sfortunati display della linea di Galaxy S20.

Diversi utenti su Twitter (shrinu16, Thesourya2000, amla_sharouk), Reddit (u/bananabanana9876) e nei forum segnalano linee rosa o verdi che appaiono sui display dei loro Galaxy S20. Molti di coloro che si imbattono nel problema notano che è successo entro pochi giorni dall’aggiornamento del software, ma dato che alcuni di questi casi risalgono ad agosto 2021 e alcuni sono recenti, non è chiaro se il difetto sia specificamente innescato dagli aggiornamenti software o da qualcos’altro. Indubbiamente, non è così improbabile, non sarebbe la prima volta.

Samsung Galaxy S20: display smettono di funzionare correttamente

Vedere strisce di pixel bloccati su un display OLED non è così raro. Quando un nuovo telefono viene rilasciato per la prima volta, probabilmente alcune unità difettose passano il controllo di qualità – o forse la colpa è dei danni fisici causati da un colpo o una caduta. Ma nessuno di questi fattori sembra incidere in questo caso.

Un fortunato proprietario dell’S20 è stato in grado di ottenere una riparazione gratuita dello schermo da Samsung l’anno scorso. Nella maggior parte dei casi ciò non avviene. I costi non sono affatto irrisori.

È certamente preoccupante vedere tante segnalazioni, specialmente quando si prendono in considerazione tutti i telefoni di altri OEM che utilizzano schermi Samsung. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.