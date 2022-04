Netflix si prepara a dar vita ad una serie di novità per i suoi clienti. Nel corso di queste prossime settimane, gli abbonati della tv streaming potranno gustarsi incredibili esclusive in termini di serie tv come The Crown, Stranger Things o i prossimi episodi dell’attesissima stagione finale di Better Call Saul.

Al netto di queste esclusive per l’intrattenimento, i clienti di Netflix dovranno anche far fronte ad un importante aumento sui prezzi.

Netflix aumenta i prezzi: queste le nuove tariffe

In linea con le altre piattaforme streaming, anche Netflix ha deciso di proporre una rimodulazione dei suoi costi. Stando agli scorsi listini, la pay tv propone una rimodulazione per due dei tre piani di visione attuali.

La prima novità è quella inerente al pacchetto Premium. Gli abbonati che hanno scelto questo piano di visione pagheranno ora 18,99 euro ogni trenta giorni. Rispetto ai precedenti listini, il costo è quindi aumentato di 2 euro. Gli utenti avranno a loro disposizione i servizi classici con la condivisione dei contenuti su un massimo di quattro schermi e con la possibilità di guardare serie tv e film anche con il 4K UHD.

Una seconda rimodulazione per Netflix è quella inerente al ticket Standard. I clienti che scelgono questo ticket pagheranno ora 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. I servizi prevedono sempre la condivisione su un massimo di due schermi in contemporanea ed anche la tecnologia Full HD.

Questi listini aggiornanti di Netflix sono validi sia per i vecchi clienti sia per tutti i nuovi abbonati della tv streaming.